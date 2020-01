Agression au lycée Blaise Diagne : l’Association des professeurs d’Education physique condamne fermement L’Association des professeurs d’Education physique a réagi à l’agression, hier, au lycée Blaise Diagne, de Coumba Ngom Ndiaye, professeur d’Eps, par une élève en classe de 5e au collège Mame Thierno Birahim Mbacké.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

« Les faits deviennent récurrents. Il n’y a pas longtemps, un cas similaire s’est déroulé dans le sud du pays. Nous demandons vraiment aux parents de revoir l’éducation de leurs enfants, tout comme nous demandons aux professeurs d’avoir plus de retenue envers es élèves. Nous condamnons sérieusement cet acte inadmissible et demandons aux autorités de prendre les mesures idoines », a dit Abdou Dia sur la RFM. Les enseignants du lycée Blaise Diagne et du collège en question, avaient suspendu les cours, hier, juste après l’incident et avaient menacé de porter plainte.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos