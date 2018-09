Agression d'un journaliste: Les chroniqueurs judiciaires en guerre contre un gendarme

L’Association Nationale des Chroniqueurs Judiciaires (Sénégal) engage le combat contre un gendarme zélé qui officie au Palais de justice de Dakar. Ce dernier, a agressé notre confrère, Mamadou Sakiné du journal « Le Quotidien », alors que le reporter ne faisait que son travail.



Ainsi, tout vient de la tentative du journaliste d’immortaliser une scène rocambolesque lundi dernier, au tribunal. Au cours d’un procès à la Cour d’appel, le président de séance avait demandé aux gendarmes d’évacuer le public. Selon le président de l’ANCJ, Makhaly Ndack Ndoye, l’un des gendarmes s’en prenait à une dame en dehors du Tribunal et le journaliste, connu pour son sérieux et son professionnalisme, a voulu immortaliser cet acte barbare.



Le gendarme se retourne contre le journaliste et lui administre un coup occasionnant ainsi, des blessures. «Une attitude déplorable à laquelle, les gendarmes commencent à nous habituer», dénonce M. Ndoye. Il ne compte pas laisser cette affaire impunie. Le Haut commandement de la Gendarmerie est saisi et l’Ancj va intenter une action judiciaire contre le gendarme.



L'As