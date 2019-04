Agression de Wally Seck en 2013 : le procès des mis en cause renvoyé

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

L’agression de l’artiste-chanteur Wally Seck et de son manager, il y a 6 ans, a été en procès avant-hier, devant la Chambre criminelle de Dakar. Mansour Diop dit Thiallé et ses acolytes ont vu leur procès renvoyé, en raison de l’absence de la partie civile à la barre.



Le sieur Thiallé est impliqué dans plusieurs braquages et cambriolages à Dakar et dans d’autres localités, dont celui d’un grand commerçant à qui, lui et ses acolytes avaient soutiré 13 millions de francs CFA. Il a été vendu par un de ses proches du nom de Baye Niasse.



Après son audition, le mis en cause a avoué d’autres crimes entre Grand Yoff et Patte d’oie.

Thiallé est impliqué dans une autre procédure relative à l’évasion des détenus de Rebeuss, le 29 décembre 2015.









Walfquotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos