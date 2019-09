Agression du Commissaire de Guinaw Rail : La famille présente l'agresseur comme une personne, atteinte de problèmes psychiques

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 22:13

L’affaire Saer Mbengue et le Commissaire de Police de Guinaw Rail suit son évolution. Puisque, les parents de l’agresseur ont considéré que leur fils avait des problèmes psychiques. La police de Tivaouane Peulh où il est en garde à vue, accroché par la RFM, soutient que cette déclaration ne les surprend pas. Mais, c’est le procureur qui va décider de son sort.



Ainsi, l'agresseur du policier qui a reçu deux balles, une sur le dos et une autre sur sa jambe est bien surveillé. Et, l’enquête pour déterminer ses motivations ou les véritables raisons de cette confrontation mortelle entre un civil et un officier de police.



