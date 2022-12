Agression mortelle d’une fille à Touba: Fatou Diane s’incline devant la mémoire de la défunte et promet justice Le Ministre de la Femme, Fatou Diané a dû écourter son voyage sur Tamba pour aller à Touba afin de rendre visite à la famille éplorée, suite à l’agression d’une jeune fille mineure, agée de 14 ans, demeurant à Touba Darou Tanzil. La victime a été agressée chez sa tutrice à Touba Dianatou Mahwa derrière le CS de Touba.

La fille a été poignardée au ventre par son agresseur mercredi dernier. Elle a été prise en charge par la structure sanitaire de Matlabul Fawzeyni avec l'accompagnement des services déconcentrés de l'état( la thèse du viol a été ecartee). La jeune fille vient juste de perdre la vie aujourd'hui, 25 décembre à 3h du matin.



Mme le ministre aussitôt informée, en quittant Koki est allée rendre visite à la famille eplorée et promet de les accompagner au nom du Président Macky Sall. Ce qui s'inscrit en droite ligne à la mission qu’il a bien voulu lui confier.



Elle a présenté les condoléances à la famille au nom du Gouvernement et manifeste son soutien pour accompagner la famille dans ces moments difficiles…



