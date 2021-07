Agression, vol en réunion commis la nuit : Fatou Sarr « vendue » par le chauffeur de clando Chauffeur de clando, Moussa Faye a été arrêté par les éléments du commissaire Sow de la Médina pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme blanche. La plaignante, Fatou Sarr, l’accuse d’avoir commandité son agression. Le mis en cause a été déféré au parquet. L'As

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juillet 2021 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Venue vendre ses produits (cheveux naturels) à la boite de nuit «Le Faro», Fatou Sarr s’est attaché les services du chauffeur de clando Moussa Faye pour regagner son domicile à Guédiawaye.

Au bout de quelques mètres de route, le chauffeur aurait simulé une panne avant de se garer pour réparer le véhicule. Au même moment, est surgi de nulle part un individu qui, armé de couteau, l’a tenue en respect.



C’est ainsi que l’agresseur a emporté son téléphone portable de marque iPhone, ses cheveux naturels d’un coût de 450 000 Fcfa, son sac qui contenait sa Carte Nationale d’Identité et la somme de 20 000 Fcfa.



Non seulement Moussa Faye n’est pas intervenu pour la sauver des griffes de son agresseur, mais en plus il a été aperçu plus tard par un chauffeur de taxi en train de discuter avec le malfaiteur.



Informée de ces faits, Fatou Sarr en a déduit que Moussa Faye est le complice de l’agresseur. Suffisant pour qu’elle dépose une plainte au commissariat de la Médina contre le chauffeur du taxi clando. Quatre jours plus tard, le mis en cause est arrêté par les éléments de la brigade de recherches.



Face aux enquêteurs, la partie civile a raconté : «Après le départ de l’agresseur, Moussa Faye m’a dit qu’il allait le poursuivre à pied et m’a demandé de l’attendre à côté du véhicule. C’est sur ces entrefaites qu‘est arrivé un chauffeur de taxi qui m’a conseillée de monter dans sa voiture, car il a aperçu Moussa Faye en train de discuter avec l’agresseur.»



Interrogé sommairement sur ses agissements, Moussa Faye a nié les faits d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme blanche qui lui sont reprochés. Il estime avoir croisé Fatou Sarr, une prostituée qui fréquente la boite de nuit «Le Faro».



Au cours de leurs discussions, il lui a proposé une partie de jambes en l’air et la dame lui a réclamé 20 000 Fcfa en échange. «Nous avons trouvé un accord et je lui ai proposé d’aller à son domicile à Guédiawaye comme d’habitude.



Mais elle a indiqué que sa maman se trouvait dans sa chambre. C’est ainsi que nous avons décidé de nous rendre dans une auberge au Point E. Nous sommes montés dans mon véhicule, mais à hauteur de la station Total de Soumbédioune, le moteur du véhicule s’est éteint, je me suis débrouillé pour le rallumer et continuer notre route. Au niveau du lycée Maurice Delafosse sur les deux voies du Canal 4 de la Gueule Tapée, le véhicule s’est éteint. J’ai été obligé d’immobiliser le véhicule pour voir de quoi il s’agissait.



C’est sur ces entrefaites que deux individus se sont attaqués à nous pour nous dépouiller de nos biens. Au moment où l’un dépossédait la dame Fatou Sarr de ses biens, l’autre m’a planté un couteau au niveau de l’épaule droit avant de vider mes poches. Ainsi, ils m’ont délesté de mon portefeuille qui contenait 20 375 Fcfa et ma Carte Nationale d’Identité », a-t-il relaté.

Malgré ses explications, le mis en cause a été déféré au parquet.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos