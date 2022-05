Agressions de coach Cheikh Guèye et de l'arbitre : Le Ndiambour accuse la Ligue pro et la Fsf, de corruption Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 07:52 | | 0 commentaire(s)| Le Secrétaire général du comité sportif de l'Asac Ndiambour, Amala Ndiaye, justifie les agressions sur les personnes du coach Cheikh Guèye du Jaraaf et de l'arbitre de la rencontre, après le revers concédé sur leur terrain et terroir. A l'en croire, la Ligue Pro a séjourné deux jours à Louga, avec un dispositif sécuritaire impressionnant et, en complicité avec la Fédération sénégalaise de football, "donné des ordres à l'arbitre, pour faire gagner le Jaraaf."



