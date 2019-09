Agressions physiques et financières : le Sames annonce un préavis de grève

Le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (Sames) dénonce des agressions financières et physiques contre les agents de santé et de l’action sociale et annonce le dépôt d’un préavis de grève.

Dans un communiqué, le Bureau Exécutif National(Ben) du Syndicat Sames rappelle que ces derniers temps plusieurs formes d’agressions ont été notées contre les de santé : « Une sage-femme a été déshabillé en pleine marché par un gendarme à Kolda, un pharmacien a été agressé en pleine officine privée aux Parcelles Assainies et une sage-femme du district de Sédhiou en route pour une formation vient d’être recevoir un coup de machette asséné par un kankourang. Ces faits surviennent dans un contexte de ponction inopiné et massive sur les salaires des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentiste du mois d’aout 2019 ».



« Le Sames dénonce avec la dernière énergie ces agressions financières et physiques contre les agents de santé et de l’action sociale. Devant cette situation, le Sames va déposer un préavis de grève pour amener l’Etat à respecter, encore une fois ses engagements. Le Sames demande à ses militants de se mobiliser pour reprendre la lutte à tous les niveaux », lit-on dans le communiqué.







