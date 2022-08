Agri Jeunes : Aider les exclus des processus de la création de richesse, faute d’emplois…

Le projet AGRI-JEUNES se positionne comme une initiative de transformation rurale ciblant les jeunes ruraux, largement exclus des processus de création de richesse, faute d’emplois productifs et innovants dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Thiès et le RESOPP des jeunes issus des communautés rurales, ont bénéficié de ces formations et financements.



Mounirou Mbengue