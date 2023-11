Agriculture: La Saed annonce l’emblavement de près de 60 mille hectares La Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal annonce l’emblavement cette année de quelque soixante mille hectares, dont quarante mille dans la délégation de Dagana, a appris l’APS du directeur général de cette structure intervenant principalement dans la partie nord du Sénégal.

« Nous avons emblavé cette année dans la vallée du fleuve Sénégal presque soixante mille hectares dont quarante mille hectares ont été emblavés, a indiqué Aboubackry Sow lors d’un entretien avec l’APS.



« C’est une première dans l’histoire de la vallée du fleuve », s’est réjoui le directeur général de la SAED. Aboubackry Sow a toutefois relevé des « rendements moyens » obtenus au cours de cette campagne dans la zone de la vallée.



« Le riz se comportait très bien et tout le monde s’attendait à ce qu’on ait des productions très importantes cette année. Mais, malheureusement, il y a eu des imprévus liés aux effets des changements climatiques, aux inondations et aux pluies qui sont arrivées un peu plus tôt », fait-il observer.



Le DG de la SAED a aussi parlé d’une « arrivée massive » d’oiseaux, « qui ont dévoré une bonne partie des productions ».





