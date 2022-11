Agriculture : La plateforme Xippil Xol en collaboration avec FN-PAS, pour la constitution de « MI-Agri/SM » Nous, membres des plateformes et filières agricoles, venus des 14 régions du Sénégal (liste jointe), réunis à l’hôtel Terrou Bi, le 12 novembre 2022, avons échangé et partagé sur la constitution d’une mutuelle d’investissement agricole au Sénégal. Et, après l’avoir discuté, l’assemblée plénière a décidé d’adopter le texte ci-dessous, comme une résolution portant Acte final de nos travaux.



RESOLUTION GENERALE



CONSCIENTS que pour relancer son économie et passer à une croissance à deux chiffres, l’Etat du Sénégal a misé sur une nouvelle politique de développement, le Plan Sénégal Emergent (PSE) ;



CONSCIENTS qu’au cœur des options stratégiques du PSE se trouve la relance de l’agriculture sénégalaise qui est un secteur moderne moteur d’emploi et d’inclusion sociale (plus de 70% de la population active, si on y intègre l’artisanat rural) ;



CONSTATANT que malgré tous les efforts consentis par l’Etat du Sénégal, la situation du secteur agricole connaît encore des problèmes de financement de son développement et subit la précarité des acteurs dont les revenus faibles et irréguliers les excluent du système bancaire classique ;



VU le déficit criard d’outils dans l’agriculture familiale constitués de petits-matériels à traction animale, de fabrication artisanale , vétustes et souvent inadaptés ;



CONSCIENTS que seule la mécanisation de l’agriculture peut contribuer à réduire la pénibilité des acteurs, à améliorer la qualité et la quantité de la production et à assurer la transformation des produits;



CONSTATANT que les acteurs agricoles éprouvent d’énormes difficultés d’accès au crédit car butant sur des dispositifs de garantie et de cautionnement des institutions financières hors de leur portée ;



CONSCIENTS que l’équipement des familles fermières, par l’intermédiaire d’une mutuelle de financement de l’investissement agricole, est un moyen pertinent de développement économique local ;



PERSUADES que la mutuelle d’investissement agricole permettra aux agriculteurs mutualistes de prendre en charge le développement de leur localité et la gestion de leur propre cadre de vie ;



CONSCIENTS que cette mutuelle impulsera le développement à la base en exhortant ses adhérents à prendre pleinement conscience de leurs responsabilités et de leurs fonctions d’acteurs socio- économiques ;



CONVAINCUS que la mobilisation des plateformes et filières agricoles, venus des 14 régions du Sénégal, qui ont réfléchi sur la création, par les acteurs et pour les acteurs, d’une mutuelle d’investissement agricole, s’est révélée pertinente par la justesse de nos arguments et par notre grand engagement ;



CONSCIENTS des impacts de cette révolution sur la production, la conservation, la transformation et la commercialisation des productions agricoles ;



TENANT COMPTE de l’objectif national d’autosuffisance et de souveraineté alimentaire qui passe nécessairement par une mécanisation de l’agriculture sénégalaise



Considérant le grand rôle à jouer par les acteurs et principalement les familles fermières si les crédits étaient disponibles, variés et adaptés à toute la chaine de valeurs ;



DECIDONS, unanimement, par acclamation et debout, de créer une mutuelle de financement de l’investissement agricole dénommée



« MUTUELLE D’INVESTISSEMENT AGRICOLE - SUQALI MBEY» en abrégé « MI-Agri/SM » ;



DONNONS MANDAT au comité d’initiative de poursuivre le travail de formalisation de la mutuelle d’investissement agricole -Suqali Mbey (MI-Agri-SM) ;



SOLLICITONS DE L’ETAT DU SÉNÉGAL, un accompagnement conséquent des structures de financement et une implication adéquate dans les opérations d’équipement rural, de modernisation de l’agriculture et dans tout autre projet poursuivant les objectifs d’auto-suffisance et de souveraineté alimentaire.











Fait à Dakar, le 12 novembre 2022

L‘Assemblée Générale

