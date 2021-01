Agriculture au Sénégal: Les chiffres d’une campagne de toutes les performances Le Sénégal comme la plupart des pays frappés de plein fouet par la pandémie de la Covid-19, a failli sombrer dans la récession économique, n'eût été la forte résilience de son agriculture, portée par le Plan Sénégal Emergent (PSE). Ce plan de développement qui vise la transformation structurelle de l'économie, a permis la modernisation du secteur agricole, avec à la clé, la réalisation de performances, conséquence de la promotion d'une agriculture sénégalaise à forte valeur ajoutée. Ceci, à la faveur du renforcement de la mécanisation, dont ont bénéficié certaines filières porteuses.

Depuis 2014, la mise en œuvre de la vision agricole du président de la République a permis une forte accélération de la cadence de l'agriculture, matérialisée par les résultats probants, obtenus ces dernières années et plus particulièrement, les productions record, issues de la campagne agricole 2020 /2021, dans quasiment toutes les variétés.



Aussi, faut-il le signaler que sur le plan de la résilience économique, le Chef de l'Etat, conscient de l'importance de la souveraineté alimentaire, a augmenté de 50% en valeur absolue et 20 milliards de francs Cfa en valeur relative, le budget de la campagne 2020 du ministère de l'Agriculture comparé à l'année 2019. Et à travers le PAP2A, l'agriculture reste le secteur moteur principal de la relance économique et sociale.



Comme on peut le noter, cette augmentation du budget a permis de renforcer des intrants agricoles avec des semences subventionnées en qualité et en quantité, (voir le témoignage récent des producteurs bissau-guinéens et sénégalais sur la qualité des semences qui ont permis d'avoir de bonnes germinations et productions).



Pour les équipements, des milliers de matériels agricoles ont été subventionnés et remis aux producteurs. Plus de 15 000 semoirs, 1 000 housses, 160 tracteurs et près de 200 offsets. Autant d'efforts combinés à la bonne répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace, qui ont permis à l'agriculture sénégalaise d'éviter au pays une récession économique, avec des productions exceptionnelles, obtenues sur toute l'étendue du territoire.



A titre illustratif, ci-après les chiffres de la campagne 2020/2021: 1. 451 840 tonnes de riz, soit une hausse de 26% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Pour toutes les céréales confondues, la production s'élève à 3 811 894 tonnes, soit une hausse de 54% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. L'arachide bat tous les records avec une production de 1.826 590 tonnes, soit une augmentation de plus de 30% et enfin, l'horticulture qui a connu une production de 1.475 000 tonnes, soit une augmentation de 5 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.



Ces performances notées dans le secteur de l'agriculture permettent au Sénégal d'être résilient face aux effets néfastes de la Covid-19 et constituent ainsi, une solide base pour la relance économique et sociale dans le cadre du PAP2A.



