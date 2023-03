Agriculture, santé, infrastructures, transport aérien: Les réalisations phares du Plan Sénégal émergent

De l’agriculture à la santé en passant par les infrastructures et le transport aérien, le Sénégal a réalisé d’importantes performances à fin 2022. Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse) a présenté, hier, au cours d’un atelier, les réalisations phares. Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse) a organisé, […]

De l’agriculture à la santé en passant par les infrastructures et le transport aérien, le Sénégal a réalisé d’importantes performances à fin 2022. Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse) a présenté, hier, au cours d’un atelier, les réalisations phares.

Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse) a organisé, hier, à Dakar, sa revue annuelle des 27 projets et 17 réformes phares du Pse à fin 2022. La présentation a été faite à cet effet par le coordonnateur des projets et réformes phares de la structure, Dr Mamadou Alpha Sow. Après avoir rappelé le contexte marqué par les crises de la Covid-19 et ukrainienne qui ont poussé le Gouvernement à mettre en place un plan d’action accéléré et ajusté (Pap2A), il a mis en avant les bons points de l’économie sénégalaise. Pour la composante «Céréales», le Bos/Pse constate une hausse de 5% de la production de céréales par rapport à la dernière campagne, soit 3 663 690 tonnes dont 1 409 120 tonnes de riz, 1 097 033 tonnes de mil et 785 750 tonnes de maïs. S’agissant de l’horticulture, la revue revient sur une production de 420 000 tonnes d’oignon et 140 500 tonnes de pommes de terre. L’élevage a également connu des bonds à travers les importations de 1 200 génisses gestantes à haut potentiel laitier subventionnées par l’État du Sénégal à hauteur de 50%. En 2022, les pôles aquacoles de Matam, à Diamel, ont été finalisés avec une extension à Thilogne, Thiemping et Sinthiou Bamambé, favorisant la création de milliers d’emplois. Le secteur minier n’a pas été en reste selon la présentation de Dr Mamadou Alpha Sow.

El Ousseyni Kane : «Le Pse est une réussite»

D’après ses données, une production annuelle de 14,96 tonnes d’or, 94 000 tonnes de zircon, 2,4 millions de tonnes de phosphates a été enregistrée. Sans oublier la structuration réussie du projet Hub minier régional à travers un Lab. Concernant les infrastructures routières, le Bos/Pse s’est réjoui des 150 km de routes revêtues construites sur un objectif de 101 km. À côté, 242 km de routes revêtues ont été réhabilitées, 02 ouvrages d’art construits, 84 % des routes revêtues maintenues en bon état et 58% des routes en terre maintenues en bon et moyen état. Sur le plan sanitaire, la revue a mis en exergue le début d’exploitation de quatre hôpitaux régionaux (Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Touba) pour un total de 750 lits. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, le rapport mentionne l’inauguration du campus social et pédagogique de l’Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Pour la composante Hub aérien régional, l’inauguration de l’aéroport de Saint-Louis fait partie des performances. Toujours concernant ce domaine, le trafic aéroportuaire est passé de 900 000 à 2,5 millions de personnes selon Dr Mamadou Alpha Sow. Compte tenu de toutes ces performances, le Directeur général du Bos/Pse, El Ousseyni Kane, le Directeur général du Bos considère que le Pse est une réussite. «À quelques mètres, vous avez le chantier du Bus rapid transit [Brt] avec un niveau d’exécution des travaux satisfaisant. Le Pse est une réussite parce que beaucoup de Sénégalais ont accès à l’électricité. Les zones sont désenclavées, les Sénégalais se nourrissent et ont accès à l’éducation, à la santé et aux financements», a souligné le Directeur général du Bos/Pse.

Demba DIENG

Des défis à relever

À côté des performances, il y a des défis à relever. La rencontre d’hier a permis de les passer en revue. Il s’agit d’abord de la réalisation des Agropoles Sud et Centre, plombés par des lenteurs dans le recrutement des partenaires stratégiques à cause d’un cadre juridique qui ne simplifie pas les procédures. Des efforts devront également être faits pour la mise en service du Parc de technologie numérique de Diamniadio. Selon Dr Mamadou Alpha Sow, ce retard, dû à un manque de modèle de gouvernance, peut porter préjudice au pays. «Avec ce retard dans un monde concurrentiel, d’autres projets de la sous-région nous dament le pion», a estimé Dr Sow. Les contre-performances concernent également le programme des 100 000 logements. Les goulots d’étranglement à ce niveau sont l’indisponibilité des voiries et la non-sécurisation des sites. «Le projet a besoin d’un coup de pouce car les attentes sont importantes. Il faut opérationnaliser le guichet et sécuriser le foncier», a proposé Dr Mamadou Alpha Sow. La revue recommande également une meilleure mobilisation des ressources financières afin d’accélérer la mise en œuvre des projets, le règlement de la question foncière et l’amélioration de la gouvernance des projets et réformes. Pour le Directeur général du Bos/Pse, El Ousseyni Kane, aborder les performances et les contre-performances relève d’un exercice de transparence envers les populations. D. DIENG

La Cnes réclame une meilleure implication du secteur privé

Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), Adama Lam, a salué une analyse assez exhaustive des projets et programmes du Pse. À son avis, l’intérêt de cette revue est non seulement sur ce qui marche, mais également sur les correctifs à apporter. Toutefois, a-t-il dit, l’heure est venue d’être plus concret sur les réformes à faire. «On parle de réformes depuis 20 ans. Il faut mettre un visage plus concret sur ce qu’il faut faire. J’ai l’impression que nous tournons en rond alors que nous devons être plus concrets sur ce que nous faisons. Un peu plus de concertations franches entre l’État et son secteur privé permettrait de les identifier clairement », a suggéré le président de la Cnes. À l’en croire, le secteur privé n’est pas suffisamment pris en compte dans l’exécution du Pse. «Il faut recueillir l’avis de tous dans le cadre du Pap3 [Plan d’actions prioritaires], a plaidé M. Lam. Ce pays a besoin de paix. Il faut qu’on accepte de se parler pour résoudre les problèmes. Nous avons besoin de champions nationaux basés sur l’industrialisation. C’est la solution fondamentale pour régler le problème de l’emploi des jeunes. L’industrie est une voie à exploiter en profondeur. Nous devons résorber le déficit en riz, en maïs et permettre à nos pêcheurs de vivre décemment».

AGENCE NATIONALE D’INSERTION ET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

45 000 emplois créés

L’Agence nationale d’insertion et de développement agricole constitue l’une des grandes fiertés du Pse, selon le Dg du Bos. En effet, a-t-il dit, cette agence a permis la production de 108 532 tonnes de fruits, la création de 45 400 emplois et l’exportation de 91 831 tonnes de fruits et légumes. Pour ce qui est des Agropoles, le Bos/Pse note également le démarrage de la construction du module central d’Adéane de l’Agropole Sud et la construction du module régional de Fatick de l’Agropole Centre. D. DIENG

