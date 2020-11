Agropôle Sud: Moustapha Diop annonce 14000 emplois...

Pour endiguer le chômage "chronique" des jeunes, le gouvernement a lancé le programme des Agropoles. Ce dimanche, Le ministre d'industrie et de la petite et moyenne industrie (PMI), Moustapha Diop s'est rendu à Ziguinchor plus précisément dans la commune d'Adéan, lieu qui va abrité l'agropole Sud. A en croire le ministre "cet agropole va créer 14000 emplois directs ainsi que 35 000 emplois indirects ciblant les femmes et les jeunes (dont 50% femmes et 60% jeunes) et projet touchera 365 000 ménages. Il a par ailleurs a annoncé le renforcement des capacités des acteurs des chaines de valeurs des filières agro-industrielles parmi lesquelles la mangue l'anacarde et le maïs. Cet agropole est composé de trois modules régionales dont Adéane est le central et trois modules régionaux Sedhiou, Kolda et Bignona. REGARDEZSource : https://www.exclusif.net/Agropole-Sud-Moustapha-Di...