Ahmadou Bella Diallo, BBY Mbour: "Certains leaders n'ont pas déployé la même énergie que lors des Locales"

"Les résultats de BBY dans le département de Mbour ne reflètent pas l'électorat, car certains leaders n'ont pas déployé la même énergie que lors des élections locales.



Après avoir déploré cet état de fait, je félicite notre tête de liste départemental Maître Omar Youm qui n'a pas démérité, je félicite aussi les présidents de comités électoraux qui se sont mobilisés et permis à BBY de gagner le département de Mbour à savoir :

Le maire de Malicounda M. Maguette Sène

Le maire Alpha Samb de Nguéniène, mon ami et frère, vraiment merci,

Le maire de Sandiara, le Dr. Serigne Gu7ye Diop à qui je tire mon chapeau,

Les maires de Sessène, Fissel, Popenguine, Ngaparou, Joal et Ndiaganiao.



Néanmoins, je déplore l'attitude de certains responsables qui n'ont pas fourni les efforts nécessaires, n'étant pas personnellement concernés par ce scrutin, occultant ainsi l'importance des enjeux de cette élection. Je ne manquerai pas de revenir sur le comportent de ces derniers dans les prochains jours", a-t-il menacé.









Oumar Ndiaye (Mbour)