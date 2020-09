Ahmed Aïdara interdit d'accès à la Mairie de Guédiawaye par la Police: Voici les raisons et sa réaction... Hier, Ahmed Aidara le très célèbre animateur de l’éùission « Teuss ! » de Zik FM, a été stoppé à l’entrée de la Mairie de Guédiawaye, sa localité. C’est une décision du commissaire qui a surpris plus d’un ! Pourquoi ? Sa réaction et ses explications…

Dans la vidéo partagée par nos confrères de Guédiawaye Infos.com, on le voit en face d’un policier en uniforme, qui tente de lui expliquer le pourquoi de cette interdiction. Il est revenu sur l’affaire pendante devant Dame Justice qui l’oppose au Maire Aliou Sall.



En compagnie de son huissier, il est allé quérir la délibération qui avait permis de louer à Auchan des locaux à Guédiawaye, ce que la loi lui permet, a-t-il indiqué. Ce qui s’explique par une nécessité d’avoir accès à l’information pour le citoyen, mais aussi un devoir de transparence pour les autorités.



Suivons ses explications…



