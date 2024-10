Aibd: Le SYTAS salue les efforts considérables du DG Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye

Le Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) salue les efforts considérables du Directeur Général de l’AIBD, M. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, en poste depuis le 25 avril 2024. « Nous applaudissons les innovations apportées par le nouveau Directeur Général. En effet, en moins de six mois, l’aéroport a réalisé des économies significatives, atteignant près de 63 milliards de francs CFA », a déclaré le Secrétaire Général du SYTAS.



Cette gestion ingénieuse a des impacts positifs sur le fonctionnement de l’Aéroport International Blaise Diagne. « Ces avancées ne sont pas seulement bénéfiques pour la préservation des emplois, elles renforcent également la concrétisation du projet de Hub Aérien du Sénégal, tout en ouvrant la voie à de nouvelles initiatives créatrices d’emplois pour dynamiser le secteur aérien », a ajouté le Secrétaire Général du SYTAS.



Et, il a également réaffirmé l’engagement du syndicat à défendre les droits des travailleurs et à veiller à la préservation de l’outil de travail qu’est l’AIBD SA.



Omar Ndiaye