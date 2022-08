Aibd : Un étudiant arrêté avec un faux passeport

Arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar, à sa descente d’un avion, le mis en cause comparaissait devant le tribunal d’Instance de Dakar pour faux et usage de faux.



Pour sa défense, Lamine Diallo a confié avoir payé 3300 euros, soit 2,1 millions francs à un individu pour l’acquisition d’un certificat de nationalité.



« Le faussaire m’a fait croire qu’il travaillait à la mairie. Il m’a ramené le passeport, après m’avoir pris en photo chez moi. J’ignorais que le document était faux », a-t-il lancé. « Je voulais juste avoir la nationalité. J’étais venu en vacances. J’ai cherché le passeport belge pour pouvoir rentrer facilement sans visa », a-t-il poursuivi.

La déléguée du procureur a requis six mois ferme contre le prévenu. Selon Me Takha Cissé, le numéro du passeport a fait l’objet d’une déclaration au niveau d’Interpol.



L’avocat a demandé au tribunal de faire preuve de compréhension pour permettre au prévenu de poursuivre ses études. « Il a dit avoir été trompé par quelqu’un. Il est en détresse. La sanction est déjà purgée », a-t-il fait observer.



Le juge a condamné le prévenu à trois mois, dont un ferme et à verser une amende de 300.000 francs.

Senenews