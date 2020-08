Aicha Gueye à Macky: "Vous aviez ignoré les décisions de la CEDEAO concernant les dossiers Karim Wade et Khalifa Sall" Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall et certains membres du gouvernement qui demandent aux militaires mutins de respectés les décisions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) ont été invités à regarder dans le rétroviseur.



"Non mais allô, vous aviez ignoré les décisions de la CEDEAO concernant les dossiers Karim Wade et Khalifa Sall. Je pense que vous avez raté le coche, vous êtes mal placés pour y jeter votre grain de sel", rectifie Aicha Gueye, une Karimiste basée en Suisse.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Aicha-Gueye-a-Macky-Vous-...

