Aida Diop, créatrice de la marque WUDERE: "Nous voulons imposer les pagnes traditionnels dans le style vestimentaire des Sénégalais" (VIDEO)

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Février 2020 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|

Passionnée de mode, Aida Diop, créatrice de la marque "WUDERE" prône le made in Sénégal. A l'aide des pagnes traditionnels africains (wax, pagne tissé...), la jeune créatrice confectionne des sacs, tenues, accessoires.... Ce, dans le but d'imposer la mode africaine vers l'international. Invitée de l'émission "Sunu Local" sur Leral Tv, l'entrepreneuse a expliqué son amour pour le Made In Sénégal.