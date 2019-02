Aïda Mbodj : "Soutenir un des cinq candidats, c’est cautionner un scrutin dont le processus pernicieux..."

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Février 2019 à 14:50 | | 1 commentaire(s)|

DECLARATION DE L’HONORABLE DEPUTEE, MADAME AÏSSATOU MBODJI





Mesdames et Messieurs de la Presse.

Chers journalistes.

Nous vous remercions d’avoir répondu, présents, à ce Point de Presse

d’une importance capitale. Pourquoi ?



Parce qu’il s’agit, aujourd’hui, de nous prononcer sur l’alliance probable

à nouer, avec l’un des cinq (5) Candidats en lice pour l’élection

présidentielle du 24 février 2019.



A l’issue de notre Assemblée Générale qui s’est tenue le Vendredi 1er février

2019, à Bambey, les Délégués Régionaux de AND – SAXAL LIGGÉEY,

entre autres, m’ont accordé démocratiquement une « Carte Blanche »

afin de déterminer devant le « Peuple Souverain », la position du Parti

Politique AND – SAXAL LIGGÉEY, pour que nul n’en ignore.



La tenue de ce Point de Presse permet de nous acquitter de cette

exigence.



2



Mesdames, Messieurs.

L’ensemble des cinq (5) Candidats ont manifesté le désir de s’allier avec

AND SAXAL LIGGÉEY dans le cadre de la Présidentielle du 24 février

2019. Trois (3) parmi eux, m’ont fait l’honneur de se déplacer

personnellement, pour venir, me rencontrer à mon domicile.



Au nom et pour le compte de l’ensemble de nos militants, militantes et

sympathisants, nous leur témoignons toute notre reconnaissance et

toute notre gratitude. Ils sont, en effet, les « Artisans » qui ont favorisé

la tenue de notre Assemblée Générale susvisée pour laquelle, nos

militants et militantes se sont pleinement impliquer dans le processus

décisionnel qui engage notre Parti Politique.



Mesdames, Messieurs.



L’arbitraire qui a prévalu, dans le processus de mise en application du

« Parrainage » a eu, entre autres conséquences, l’absence de

« Candidate » pour l’élection présidentielle du 24 février 2019. Nous en

conviendrons, cette situation marque indéniablement un recul

démocratique au Sénégal.



Depuis 1983, une Candidate a toujours été enregistrée lors des élections

présidentielles. Parallèlement, d'autres formes de luttes menées par des

organisations féminines, ont permis l'établissement de la « Parité

Intégrale » au Sénégal. Personnellement, j’ai été actrice de ce processus

en qualité de Ministre de la Femme de l’époque.



Nous n'oublierons jamais les visages radieux des femmes, lorsque nous

les avions conduites au Palais Présidentiel. Un moment d’allégresse,

saisi par Son Excellence, Maître Abdoulaye WADE, Président de la

République pour annoncer son accord total pour une adoption de la loi

sur la parité en mai 2010. Une première en Afrique.



3

Le formidable élan d'espoir qu'a suscité l'adoption de la loi sur la parité,

ajouté à la charge émotionnelle et symbolique du moment, nous ont

permis d’apprécier toute la valeur et toute la portée de notre engagement

politique.



De fait, mesurant notre responsabilité en tant qu'actrice politique, mais

aussi fervente militante de la cause féminine ;



Vu, les justifications mentionnées plus haut qui sous-tendent notre

engagement indéfectible pour une société de développement, nous ne

pouvons aller à contre-courant de ces principes et « travestir » notre

engagement pour un meilleur devenir de notre cher Sénégal.



Par conséquent, après analyse de la situation avec toute l’attention que

cela requiert dans un contexte aussi sensible, nous avons résolument,

en toute responsabilité, pris la décision suivante :



LE PARTI POLITIQUE, ALLIANCE NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE

– SAXAL LIGGÉEY, NE S’ENGAGE A AUCUNE ALLIANCE AYANT

RAPPORT AU PROCESSUS CONDUISANT A L’ELECTION

PRESIDENTIELLE DU 24 FEVRIER 2019.



Nous estimons que soutenir un des cinq (5) Candidats c’est,

manifestement, cautionner un scrutin dont le processus pernicieux,

aura finalement et tristement relégué la « FEMME » au rôle de faire-valoir

et de simple soutien.



Nous n’avons nullement le droit d’ignorer que des décennies d'avancées

notables, dans le combat pour une reconnaissance de la valeur de la

« FEMME » et de son « LEADERSHIP » ont été enregistrées au Sénégal.



4

Tout de même, nous restons déterminés dans la mise en œuvre d'un

« Nouveau Contrat Politique » en faveur d’un mieux-être des femmes,

des enfants et de la population du Sénégal dans son ensemble.



Nous restons dans l’opposition et soulignons la prise en charge de ces

aspects intégrant d’autres préoccupations prises en compte dans notre

Offre Programmatique qui se décline, en résumé, comme suit :

- La restauration de l’Etat de Droit et de la Démocratie, pour

promouvoir l’inclusion et inscrire la protection des droits dans un

contexte plus large du développement humain.

- La restructuration de l’économie, pour une croissance

génératrice d’emplois mais surtout pour une consécration du

développement de l’économie numérique.

- La consolidation de la dimension sociale et environnementale

du développement pour annihiler les difficultés aux ressources

naturelles surtout au niveau des couches vulnérables.

Nous formulons le vœu d'assister, pour ce qui reste du processus

électoral, à un scrutin régulier, libre, transparent et fécond en

confrontation d'idées pour que la force de l'argument triomphe

largement sur l'argument de la force.



Chaleureuses félicitations aux citoyens sénégalais qui nous ont

accordés leurs parrainages et aux organisations féminines qui se sont

indignées de la situation que nous avons relatée.



Pour que Vive le Sénégal, rappelons-nous que « La République est le droit,

pour tout homme ... » et pour toute femme « ... d’avoir sa part de la

souveraineté ».



5

Puisse le Seigneur Tout-Puissant nous préserver des turpitudes

électorales.

Nous vous remercions de votre aimable attention.



Dakar, le Dimanche 03 Février 2019



Honorable Députée Madame Aïssatou MBODJI

Présidente du Parti Politique AND – SAXAL LIGGÉEY



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos