Aïda Mbodj, députée: "tant que nous n’aurons pas accès au fichier, Macky Sall n’aura pas la paix" La députée Aïda Mbodj a pris par part à la marche de l’opposition organisée hier jeudi à Dakar. La présidente du mouvement « And Saxal Liggeey », a appelé lors de sa prise de parole, ses camarades à maintenir la mobilisation et la pression sur le régime de Macky Sall, jusqu’à ce que ce dernier permette l’accès au fichier électoral et démette son ministère de l’Intérieur de l’organisation des élections. Elle a aussi plaidé la cause de Karim Wade et de Khalifa Sall, exigeant notamment leur participation à la Présidentielle de 2019.



