Aïda Mbodj dévoile le nom du candidat qu’elle va soutenir, vendredi

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-ministre Aïda Mbodj, candidate recalée à la présidentielle, est au centre de toutes les convoitises de Macky Sall, Ousmane Sonko et Madické Niang. Elle garde le suspense, mais plus pour longtemps.



Pour cause, Aïda Mbodj fortement courtisée par tous les candidats, va se décider ce vendredi 1er février 2019, Mais ce sera à Bambey chez elle, lorsqu’elle aura consulté sa base.













L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos