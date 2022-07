Aïda Mbodj très élogieuse : Ousmane Sonko est un phénomène qui se produit une fois par siècle Charisme, courage et engagement politique. En effet, le chef de file des Patriotes est décrit comme quelqu’un qui est sur les traces de Me Abdoulaye Wade, alors opposant. "senegalactu"

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juillet 2022 à 12:22

Dans une note lue par Senegal7, le Président Abdoulaye Wade himself, avait déclaré publiquement que le courage et la fougue du leader de Pastef lui rappelaient son engagement quand il était jeune. C’est dire qu’Ousmane Sonko a ravi la vedette à tous les hommes politiques du pays, aussi bien du pouvoir que de l’opposition.



La Dame de fer Aida Mbodj l’aurait même comparu à Me Wade, en soutenant qu'Ousmane Sonko est un phénomène politique qui se produit une fois par siècle.



« Quand Sonko est attaqué, il tient le haut du pavé. S’il attaque, il tient le haut du pavé » dixit Babacar Justin Ndiaye dans les colonnes de "Direct News".





