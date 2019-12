Aïda Mbodji : « Aymérou Ngingue n’a pas d’emprise sur les députés de la majorité » La député Aïda Mbodji a déploré l’absence de débat, hier, à l’Assemblée nationale, lors du vote du budget du ministre des Finances.

« Cela est inacceptable. Pourtant nous avions démarré la séance à15h. Cela n’est bon pas bon pour le gouvernement, ni pour le ministre », a déploré Aïda Mbodji sur la RFM. Selon elle, si le vote du budget s’est fait sans débat, c’est parque que du côté de la majorité, on craignait encore que certains députés se donnent en spectacle.

Dans tous les cas, a-t-elle dit, « il ne faudrait pas que l’Assemblée nationale soit transformée en une armée mexicaine où ça va dans tous les sens ». Et de poursuivre, « ce qui s’est passé, c’est que le président du groupe, Aymérou Ngingue n’a pas d’emprise sur les députés de la majorité et il faudrait qu’on lui donne les moyens d’agir et de contraindre ces députés ».

Réagissant sur la même chaîne, Aymérou Ngingue a battu en brèche de tels propos. « C’est totalement faux. Il est normal que quand il y a certains des problèmes à l’échelle du pays que cela déteigne sur l’Assemblée nationale. C’est le Sénégal qui est comme ça. Quand des députés viennent à l’Assemblée avec leurs habitudes, quelle est la responsabilité du président du groupe parlementaire dans ça », a répondu le président du groupe parlementaire BBY.

Et d’expliquer, « ce qui s’est passé, c’est que c’était une séance de synthèse. Il y a avait 40 députés de la majorité et 17 de l’opposition inscrits. Les débats nous aurez amené vers 23h45 ».



