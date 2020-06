Aide alimentaire/ Général François Ndiaye:" Tout le monde ne sera servi"

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 20:49

Le Général François Ndiaye, président du comité de la mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid-19 a dressé, ce matin, au cours d’une conférence de presse le bilan à mi-parcours des activités. Optant pour le franc jeu, le général a précisé que tout le monde ne sera pas servi par le programme de résilience économique et sociale qui a été mis en place pour atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19.



«A l’état actuel du fonds, tout le monde ne sera pas servi. C’est pourquoi j’ai parlé tantôt de faux espoirs. Il ne faut pas donner aux populations de faux espoirs. Tout le monde ne pourra pas être servi», a-t-il soutenu.



«Il y a des denrées qui ne sont pas encore arrivées à destination. Il y a certaines régions dont celles que nous avons sillonnée qui ont déjà fini leur distribution à 100%, comme la région de Kédougou de Tambacounda, entre autres. Dakar reste le problème, à part l’échantillon dont la distribution test de Pikine Guinaw Rail. D’ailleurs, les denrées sont distribuées directement au niveau des communes. Et à ce jour, il faut reconnaître qu’en dehors du riz, il y a d’autres kits alimentaires qui ne sont pas encore complets», a-t-il fait savoir.

