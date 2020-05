Aide d'urgence Covid-19 : Plus de 200 millions FCFA aux 1500 étudiants sénégalais en France Les étudiants sénégalais établis en France, sont eux aussi impactés parce qu'affectés par la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19.



L’Etat du Sénégal leur a donc a attribué une aide financière. Selon le Service de Gestion des Étudiants sénégalais à l’Etranger (SGEE), ceux de France ont reçu leur part de cette aide d’urgence que le Gouvernement a prévue pour les soulager.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mai 2020 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Au total, à ce jour, ils sont 1500 étudiants à être recensés comme bénéficiaires de l’aide d’urgence. Ainsi, deux semaines après la mise à disposition des fonds, c’est un montant de 303 000 euros, soit environ 203 millions FCFA, qui a été attribué aux 1500 étudiants.



10 ÉTUDIANTS POSITIFS AU CORONAVIRUS



Cette somme est répartie ainsi : chacun des 10 étudiants sénégalais diagnostiqués positifs au Covid-19, reçoit un montant de 500 euros (environ 335 000 FCFA). Les 1490 étudiants restants, en situation de précarité particulière, reçoivent chacun 200 euros (environ 134 000 FCFA).



Le SGEE, aidé d’un Comité consultatif, promet de « traiter attentivement et dans les meilleurs délais chaque demande d’aide » et suggère aux demandeurs, de patienter et d’éviter les relances par mail et par téléphone.



Pour bénéficier de ladite aide, il faut être étudiant de nationalité sénégalaise, être en situation de précarité, être directement impacté par la pandémie, mais aussi ne pas bénéficier d’une bourse de l’Etat du Sénégal, selon Emedia.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos