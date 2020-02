Air Sénégal - Présents 1h 45mn avant le décollage, 4 passagers ratent le vol Les usagers d’Air Sénégal se plaignent et déconseillent de manière forte, cette compagnie. Ces derniers, très frustrés, considèrent que le personnel de cette compagnie, est « incompétent » et très « désagréable» et traite mal sa clientèle. 4 passagers, présents à l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle , 1h 45mn avant le décollage, ont raté le vol pratiquement dans les mêmes conditions.



Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 20:03

L’exploitation commerciale de la Compagnie Air Sénégal nécessite des réajustements pour mieux fidéliser sa clientèle. Certains de ses clients, frustrés pour des détails, liés à un défaut d’accueil, rouspètent et déconseillent à d’autres compatriotes d’emprunter les vols de ladite compagnie.





Ainsi, l’un des usagers ayant vécu une mésaventure injustifiée, a joint Leral, pour déverser sa bile contre le personnel de la Compagnie Air Sénégal. Très déçu, l’homme qui s’est rendu ce matin à l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle pour accompagner sa mère devant rentrer au Sénégal, peine à trouver les mots pour expliquer sa déception.





Puisque, la soi-disante responsable, une certaine Mme Djalika, leur a fait comprendre que l’enregistrement était terminé 1h 45mn avant le décollage. Et, la dame précitée, aurait parlé sur un ton irrespectueux. « J'avais lu récemment une publication d’Emmanuel Bocquet. J'avoue que l'auteur avait raison. Et, je déconseille fortement cette compagnie. Je trouve que son personnel est très désagréable et surtout incompétent », a-t-il apprécié avec virulence.





L'administration sénégalaise, regrette-t-il, continue en 2020 de vivre sous l'ère de l'antiquité. Alors que les dirigeants continuent de « tympaniser » avec le PSE (Plan Sénégal Émergent). « Comment se fait-il qu’à 1h45mn avant le décollage, il n’y ait pas d'agent au comptoir pour effectuer l'enregistrement? Aucun point d'informations n’est disponible dans les grands aéroports notamment à Roissy. Comment se fait-il qu’il soit impossible de s'enregistrer en ligne ? », s’est interrogé le plaignant.







Et, il se plaint du fait qu’il n’est nullement écrit quelque part que l’enregistrement s’arrête 1h45 avant le décollage. « Je suis outré et peur pour mon cher Pays ! À quand un Sénégal dans le concret et non dans la théorie ? », se demande-t-il.









