Air Sénégal dément le Commandant Tall

L’A330Neo Casamance est la propriété officielle et exclusive d’Air Sénégal. C’est ce qui ressort d’un communiqué de la compagnie Air Sénégal. Elle dément catégoriquement les informations «erronées contenues dans les dernières déclarations de M. Malick Tall sur l’antenne d’Iradio Sénégal».



M. Tall avait notamment déclaré que Air Sénégal a déboursé 82 milliards FCFA pour la location d’un A330Neo. Comme la compagnie s’y était engagée, cet avion tout neuf a été acquis auprès de la société Airbus et a été récemment livré à Dakar. Selon le communiqué de la compagnie aérienne, l’avion A330Neo est aujourd’hui en exploitation sur la ligne Dakar-Paris-Dakar.



Il suffit pour tout observateur connaissant l’industrie aéronautique de vérifier les plaques en métal posées sur l’avion comme l’exige la réglementation et aussi le Bill of Sale signé par Airbus, en date du 7 mars 2019. Ces éléments attestent s’il en était encore besoin, de la propriété officielle et exclusive de ce fleuron du ciel africain par Air Sénégal S.A. « Il en est de même pour les autres déclarations diffamantes et mensongères proférées par M.Tall, sans souci de la vérité, au préjudice du débat public et du droit des citoyens sénégalais à disposer d’informations sûres et sincères », souligne la même source.



La compagnie rappelle qu’elle inscrit son projet dans un développement industriel ambitieux et professionnel. « Ses premiers succès commerciaux en Afrique et sur l’intercontinental, le rythme soutenu de son développement et le respect de ses engagements financiers constituent autant d’étapes fructueuses vers la création de la première compagnie aérienne d’Afrique de l’Ouest, conformément à l’ambition portée par le Président de la République du Sénégal dans le cadre du Plan Sénégal Emergent», indique la même source.



À propos d’Air Sénégal, le pavillon national s’est doté d’une flotte ultramoderne. La qualité de son équipe de direction internationale et celle de ses membres d’équipage lui permet d’aligner son offre sur les standards internationaux les plus exigeants. Air Sénégal garantit ainsi un service de haute qualité, sûr et fiable. L’objectif affiché est de hisser la compagnie à la pointe du secteur aérien en Afrique.

