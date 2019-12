Air Sénégal : le nouvel Air Bus Néo A330, 'Sine Saloum' arrive à Dakar cet après-midi Le nouvel avion de la compagnie nationale Air Sénégal, l’Airbus A330 Néo, ''Sine Saloum'' arrive à Dakar ce mercredi après-midi. Ce sera en présence du président de la République, selon la RFM. Le nouvel avion comprend 290 sièges et une cabine ultra moderne. Le premier vol de l’appareil est prévu le 12 décembre prochain en direction de Marseille. Il effectuera ensuite les rotations en direction de l’Espagne et de Casablanca, au Maroc.

