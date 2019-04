Air Sénégal : le vol de ce lundi matin encore en retard Cela ne s’arrange pas pour Air Sénégal. Après un retard de près de 13 heures du vol HC 403 Dakar-Paris CDG, qui devait partir de l’aéroport Blaise Diagne, hier, à 9h50, et qui n’a finalement décollé qu’après 22h, nous apprenons que le vol de la compagnie qui devait partir ce matin de l’AIBD, à la même heure n’avait toujours pas décollé à midi passé, selon la RFM. Un retard sans doute lié à celui d’hier, qui avait amené les responsables de la compagnie à louer un Airbus A 330 pour 200 millions FCFA.

L’Airbus A 330 néo, acheté il y a à peine 2 mois et demi par la compagnie, est tombé en panne.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 14:04



