Air Sénégal réceptionne le premier A330neo d'Afrique @Airbus #A330neo @Air Senegal Toulouse, 8 mars 2019 – Air Sénégal a réceptionné son premier A330-900 issu de la chaîne de production d'Airbus à Toulouse.



Ce transporteur est la première compagnie africaine à exploiter le dernier né des gros-porteurs Airbus de nouvelle génération, équipé de moteurs de technologie avancée ainsi que d’une nouvelle voilure aux caractéristiques aérodynamiques optimisées et aux extrémités incurvées, s'inspirant de l'A350 XWB. Le premier A330neo d’Air Sénégal est doté d'une cabine en configuration tri-classe comprenant 32 sièges en classe affaires, 21 en classe Premium Plus et 237 en classe économique. La compagnie prévoit d'exploiter cet appareil sur la ligne Dakar-Paris et de poursuivre le développement de son réseau moyen et long-courrier.



L'A330neo est un véritable avion de nouvelle génération qui s'appuie sur les caractéristiques du gros-porteur best-seller A330 et tire parti des technologies de l'A350 XWB. Équipé des nouveaux moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce, l'A330neo affiche un niveau d'efficience inégalé, avec une consommation de carburant par siège inférieure de 25 % par rapport aux concurrents de la génération précédente. Sa cabine Airspace by Airbus offre une expérience unique aux passagers avec davantage d'espace personnel ainsi qu'une connectivité et un système de divertissement en vol de nouvelle génération.



À propos d’Air Sénégal Air Sénégal, pavillon national, s’est doté d’une flotte ultramoderne. La qualité de son équipe de direction et celle de ses membres d’équipage lui permet d’aligner son offre sur les standards internationaux les plus exigeants. Air Sénégal garantit ainsi un service de haute qualité, sûr et fiable. L‘ambition affichée est de hisser la compagnie à la pointe du secteur aérien en Afrique. À propos d'Airbus Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.