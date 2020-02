Air Sénégal va très très mal j'avais lu récemment une publication de Emmanuel Bocquet, j'avoue que l'auteur avait raison. Je déconseille fortement cette compagnie. Je trouve que son personnel est très désagréable et surtout incompétent.

Ce matin je me suis rendu à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour accompagner ma mère qui devait rentrer au Sénégal. Hélas, la sois disante "Responsable", je vais me permettre de la nommer - Djalika - nous a fait comprendre que l'enregistrement était terminé 1h 45mn avant le décollage. Elle nous parlait d'un ton tellement irrespectueux.



Dommage qu'en 2020, l'administration Sénégalaise continue de vivre sous l'ère de l'antiquité.

Et que nos dirigeants continuent de nous tympaniser avec le PSE (Plan Sénégal Émergent).

Comment se fait-il que 1h45mn avant le décollage, il n’y ait pas d'agent au comptoir pour effectuer l'enregistrement?



Comment se fait-il qu'aucun point d'informations n’est disponible dans les grands aéroports notamment Roissy ?



Comment se fait-il qu’il soit impossible de s'enregistrer en ligne ?



Il n’est marqué nulle part que l’enregistrement s’arrête 1h45 avant le décollage. Le pire est que nous étions 4 passagers à avoir raté le vol pratiquement dans les mêmes conditions.



Je suis outré et peur pour mon cher Pays !



À quand un Sénégal dans le concret et non dans la théorie ?











