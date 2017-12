Airs et rails paralysés : Le Sénégal coupé du reste du monde, le gouvernement aphone

Depuis ce jour, le Sénégal est complètement coupé du reste du monde. Les transports aériens et ferroviaires sont complétement paralysés.



Depuis 00 heures ce vendredi, aucun vol ne peut partir ou se poser au Sénégal. Tous les avions qui devaient quitter, au-delà l’heure indiquée ont été cloués au sol. En cause, le Syndicat des aiguilleurs du ciel du Sénégal (Sacs) observent un arrêt de travail pour exiger de meilleures conditions de travail. Ce mouvement d’humeur sera poursuivi jusqu’à demain samedi à 23h59. Ainsi, seuls les vols d’urgences ou spéciaux (Vip) seront autorisés à atterrir ou à décoller. Certains passagers pris de court, ont passés la nuit au hall de l’aéroport comme en témoignent de nombreuses images postées sur les réseaux sociaux.



Mais, il n’y a pas que le transport aérien qui est paralysé. Les travailleurs des chemins de fer observent un arrêt de travail de 48 heures pour réclamer plusieurs mois de salaire. Le Petit train bleu (Ptb) qui assure la navette Dakar-Rufisque, a laissé sur les rails les usagers, obligés prendre d’autres moyens de transport pour se rendre à leur lieu de travail. Prompt à réagir quand il s’agit d’une notation de son économie, le gouvernement est resté silencieux. Aucun communicant du Palais ou d’un ministère n’a encore ouvert la bouche, pour se prononcer sur ces affaires.









Leral.net

