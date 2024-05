Fête du Travail / Après son installation récente : Abdourahmane Baldé, DG de la Lonase, expose un bénéfice de 18 milliards FCfa, réalisé

Jeudi 2 Mai 2024

La Section CNTS SNECCS de la Lonase, a fêté le 1er mai comme d’habitude, dans une ambiance confraternelle. Les syndicalistes ont réaffirmé au Directeur général de la Lonase, leur engagement et dévouement au travail. Ces travailleurs dévoués reconnaissent des acquis, reposant sur un contrat de performance et de renforcement de capacité du personnel. Un développement harmonieux, transformant la Lonase en un groupe performant. La Lonase, disent-ils, donne de la force à s’organiser. Et, les syndicats sont une force de propositions et d’actions, pour la bonne marche de l’entreprise. Ainsi, le Directeur général de la Lonase, Abdourahmane Baldé, a exposé le bénéfice de 18 milliards FCfa réalisé en quelques mois, après son installation. Il a listé les acquis et évoqué les perspectives pour un meilleur devenir des travailleurs de son entreprise.