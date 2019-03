Aïssata Tall Sall : « Pour l’indépendance de la justice, Macky Sall ne doit plus présider le Conseil de la Magistrature » Aïssata Tall Sall est d’avis qu’il faut réformer la justice. « L’indépendance de la justice pose problème. Je ne dis pas qu’on doit couper le cordon ombilical. Que le Parquet dépende administrativement du ministère de la Justice ne me dérange pas, mais qu’on lui donne les prérogatives pour prendre les décisions. Que le Parquet ait l’opportunité de déclencher une poursuite ou de ne pas la déclencher sans s’en référer au ministre », a dit l’avocate dans l’émission Grand Jury sur la RFM. « Je suis pour que le Président ne préside plus le Conseil de la Magistrature », a plaidé l’avocate.

