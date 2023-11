Aïssata Tall Sall a présenté aux procureurs, sa vision de la politique pénale, selon son cabinet

La nouvelle ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, a présenté aux procureurs, la ‘’vision’’ avec laquelle elle veut conduire le système judiciaire à ‘’ une meilleure application de la politique pénale ’’, a appris l’APS, de son cabinet.



Selon la même source, la rencontre de Mme Sall avec les procureurs généraux et les procureurs de la République, a eu lieu jeudi dernier.



‘’ L’objectif de cette réunion, était de tisser des liens officiels avec les procureurs ’’, explique un communiqué de son cabinet.



Elle a présenté aux procureurs ‘i[’sa vision […], en vue d’une meilleure application de la politique pénale]i’’.



‘’i[Dans son adresse aux chefs de parquet, la garde des Sceaux a exprimé son souhait de […] façonner la pratique judiciaire pénale de telle sorte qu’elle soit conforme aux attentes des citoyens, au respect de l’ordre public et à la conformité avec la loi]i’’, est-il écrit dans le communiqué.



Selon le texte, Aïssata Tall Sall les a invités ‘’ à relever le défi d’une bonne administration de la justice, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des citoyens ’’.



‘’ Pour ce faire, elle a insisté sur l’importance d’une collaboration franche et étroite entre le ministère et les acteurs clés du système judiciaire, que sont les chefs de parquet ’’, ajoute son cabinet.



La ministre de la Justice a évoqué ‘’ l’impératif d’une coordination efficace, fluide et diligente des services, pour assurer une mise en œuvre réussie de la politique pénale ’’, poursuit la même source, notant qu’‘’ à sa suite, les procureurs ont exposé leurs attentes ’’.



Les procureurs ‘’ ont convenu de la nécessité de ce dialogue permanent et ont salué l’engagement et la disponibilité de la garde des Sceaux, pour une justice efficiente et efficace ’’.



Ils lui ont fait part de leur ‘’ disponibilité ’’ à entretenir avec elle, une ‘ ’collaboration franche et sincère ’’, affirme le communiqué.



L’avocate Aïssata Tall Sall, 65 ans, ex-ministre des Affaires étrangères, a été nommée ministre de la Justice, le 11 octobre dernier.













Aps