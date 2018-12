Aïssata Tall Sall adhère à l’ISE de Me Adama Guèye: «nous participerons de façon active, sincère et délibérée…»

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 11:20 | | 2 commentaire(s)|

Me Mame Adama Guèye poursuit ses rencontres avec les candidats à l’élection présidentielle de 2019. Hier, il a échangé avec Me Aïssata Tall Sall et obtenu son adhésion à l’Initiative de la sécurisation des élections (Ise). Me Tall a confié que le projet de Me Mame Adama Guèye est une initiative historique.



35 ans après avoir prêté serment le même jour, Me Mame Adama Guèye et Me Aïssata Tall Sall se sont retrouvés dans le cadre des rencontres que le premier nommé organise pour l’Initiative de la sécurisation des élections.



«Je la remercie pour son hospitalité, sa réactivité et sa disponibilité», a d’emblée fait savoir Mame Adama Guèye. Et de poursuivre : «je lui ai présenté le projet qu’elle a très bien compris ; je me félicite qu’elle ait adhéré au projet. Son adhésion constitue une valeur ajoutée très importante. C’est une grande satisfaction pour moi qu’elle ait accepté de rejoindre l’initiative».



Ce faisant, l’ancien bâtonnier a soutenu que l’ensemble des candidats qu’il a rencontrés ont répondu favorablement à sa demande, avant de se projeter sur le lancement prochain de la plateforme Ise. «Aïssata Tall Sall m’a confirmé qu’elle sera disponible et qu’elle va nous honorer de sa présence à la prochaine étape, qui sera le lancement officiel de la plateforme. Nous avons insisté auprès de tous les candidats pour qu’ils soient présents», a précisé Me Mame Adama Guèye.



Prenant la parole, Me Aïssata Tall Sall a confié toute sa satisfaction. «Je suis très heureuse de recevoir mon frère initiateur de cette initiative historique. L’Ise est de mon point de vue quelque chose d’extrêmement important dans le vécu électoral que nous sommes en train de vivre», dit-elle.



«Aujourd’hui, poursuit-elle, tout le monde sait que nous sommes dans deux camps figés ; il y a le camp du pouvoir qui observe le camp de l’opposition qui n’est pas quand même si homogène que cela. C’est une fierté d’avoir une personnalité de la stature de Me Adama Guèye, avec son vécu politique, qui a été candidat à l’élection présidentielle et qui sait que c’est une grande aventure, qui a occupé l’espace politique depuis très longtemps, qui est aussi connu pour sa rigueur».



Aussi, elle a confirmé les propos de Me Adama Guèye quant à sa présence au lancement de l’Ise. «Nous irons au lancement de cette plateforme, le mercredi prochain, et nous serons à l’image de son engagement pour que seul le Sénégal s’en sorte gagnant. Je pense que le Sénégal est à un tournant et nous devons faire preuve de maturité, de stabilité, d’engagement pour notre pays, c’est à cet appel-là que nous avons répondu», a conclu Me Aïssata Tall Sall.













Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos