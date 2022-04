Aïssata Tall Sall: "ce jour est symbolique pour les Forces de défense et de sécurité" Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 17:56 | | 0 commentaire(s)| Madame le ministre des Affaires Etrangères, Me Aïssata Tall Sall a encensé les militaires, en ce jour d'indépendance, malgré la prise d'arme. "C'est pour les Forces de défense et de sécurité qui nous permettent de dormir, ainsi que les jeunes. Ils doivent prendre exemple car ils incarnent l'avenir du pays. Ce n'est que partie remise car d'autres occasions nous serons offertes de voir les Forces de défense et de sécurité et les civils parader ensemble", a-t-elle fait savoir.



