Aix-en-Provence n'aura pas son musée Picasso Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 14:00

Et la mairie d'Aix-en-Provence de déclarer "La ville a été au regret de constater que le projet de Musée dans l'ancien collège des Prêcheurs ne pourrait se faire". L’établissement ajoute "Ce musée aurait participé...





Source : Il en était fortement question cependant, on y avait même cru mais maintenant, sauf miracle, il faut se résoudre à accepter qu’après quatre années de discussions, la municipalité aixoise et la belle-fille du peintre, son héritière, ne sont pas parvenues à un accord.Source : https://www.podcastjournal.net/Aix-en-Provence-n-a...

