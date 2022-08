Akhenaton, un pro Macky dangereux Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Août 2022 à 07:14 | | 4 commentaire(s)| "Alhenaton n'est pas de Pastef encore une fois.

Ses actes irréfléchis, débiles et mensongers ont permis à Macky Sall de coller artificiellement le qualificatif de terroriste à un groupe whatsap dit force spéciale composés de pauvres jeunes politiquement engagés, mais totalement pacifiques et sans aucun passé délictuel", selon Ousmane Ba de Pastef.

A l'en croire, "Macky Sall espère grâce à l'incrimination de Terrorisme, établir un lien entre ce groupe spécial et Pastef et utiliser sa nouvelle loi anti terroriste pour nous dissoudre.

À cause de lui, plus de 10 jeunes croupissent en prison pour Terrorisme; lui-même étant accusé d'être le cerveau, alors que c'est un comédien de série B.



Quand on insulte les chefs religieux, les Khalifes généraux, leur héritage, les communautés culturelles...on n'est pas de l'opposition mais du côté de Macky.

Akhenaton infecte tous nos combats et luttes. Ses Lives circulent dans tous les foyers religieux et toutes les franges anti Pastef utilisent ses audios comme des pièces à conviction contre nous.



Akhenaton vit en France tranquillement, loin de la répression de Macky. Il ne viendra jamais au Sénégal pour le combattre. Il ne sera jamais emprisonné et se permet quelques coups d'éclats d'opérette sans danger devant le consulat du Sénégal à Paris.



Il est tellement courageux, qu'il ne montre jamais son visage.

Il manipule énormément de jeunes sur WhatsApp, les incite à commettre des délits, publie le numéro de personnalités politiques et leurs données personnelles.

Il insulte communautés, chefs religieux, vénère Faidherbe et adulte de théories du complot et de franc-maçonneries.



Personne ne sait pour qui il travaille.

Il collecte frauduleusement de l'argent auprès de la Diaspora pour soi-disant supporter les Activistes sans jamais rendre compte de l'usage qu'il en fait.

Il est devenu un vrai rentier de la cause patriotique.



Au Fouta, nous combattons les manipulations ethniques abjectes de Macky Sall qui en confie le destin politique à un rustre et un cuistre fieffé comme Farba Ngom, alors que les foutankés regorgent de sommités intellectuelles que s'arrachent les Universités les plus prestigieuses.



Au Fouta, nous dénonçons le danger géopolitique d'importer des négro mauritaniens comme électeurs au Fouta avec le risque, que les politiciens racistes de Mauritanie en profitent pour leur retirer leur nationalité.

C'est d'une irresponsabilité terrible d'Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikhou Oumar Hann.



Nous sommes fiers du travail titanesque abattu par les Patriotes du Fouta dans l'éveil des consciences et à la clochardisation de son électorat par Macky Sall qui veut faire de son valet Farba, le Thimonnier Dr cette grande communauté.



Nous dénonçons et condamnons sans réserve les propos abjects, infamants et outrageants de Akhenaton. Il répondra de ses propos devant la justice.

Nous ne pouvons engager aucune action judiciaire pour lui interdire d'utiliser les symboles de Pastef ou de parler en son nom, car il vit à l'étranger.

