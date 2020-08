Akilee fait bloquer les comptes de la Sénélec

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020

Walf Quotidien a fait de nouvelles révélations dans le contentieux Senelec-Akilee. D’après le journal, la société dirigée par Amadou Ly a fait bloquer auprès de certaines banques, les comptes de la Senelec, dont Papa Mademba Bitèye préside aux destinées, suite aux défauts répétés de paiement pour des services et prestations qui n’ont rien à voir avec le contrat sur les compteurs intelligents.



" En effet, malgré plusieurs relances à l’amiable et des échéances dépassées depuis 7 mois, la Senelec refuserait de payer les factures estimées à 2,6 milliards FCfa, alors même que Akilee avait la possibilité de demander la saisie des comptes de Senelec. Ce qu’elle se serait refusée de faire jusqu’à maintenant, compte tenu de l’importance et du rôle que joue la Senelec pour le Sénégal ", lit-on dans le journal.



Avant, ajoutent nos confrères, Akilee avait continué à maintenir ses services en supportant de nombreuses dépenses lourdes pour la poursuite de l’installation des compteurs dans tout le Sénégal et les charges d’exploitation de l’infra- structure de comptage intelligent déployée.

" Avec 87 % des travaux réalisés, seulement 30 % d’avance de démarrage ont été payés. Et là encore, avec 6 mois de retard pour une avance supposée permettre le démarrage des travaux qu’Akilee a financés par ailleurs. "





