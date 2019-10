Accueil Envoyer Partager sur facebook Al-Baghdadi, chef du groupe État islamique, présumé mort dans un raid américain Rédigé par La rédaction de leral.net le 27 Octobre 2019 à 10:32 Des chaînes de télévision américaines ont annoncé dans la nuit de samedi à dimanche, la mort présumée du chef de l'organisation État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, visé par un raid aérien en Syrie.

Les chaînes de télévision CNN et ABC ont annoncé, dans la nuit de samedi à dimanche 27 octobre, que le chef de l'organisation État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, aurait été visé par un raid américain samedi en Syrie au cours duquel il aurait trouvé la mort. "Newsweek affirme tenir sa source de la CIA", précise Matthieu Mabin, correspondant France 24, à Washington.

"Cette information est plausible, estime avec prudence le journaliste, puisqu'on sait que des leaders de l'organisation État islamique sont au nord de la Syrie, mais à ce stade, aucune confirmation n'est possible".

L'armée américaine effectue des tests avant de pouvoir confirmer formellement la mort du chef du groupe jihadiste, a indiqué CNN.

Des tirs d'hélicoptères dans le nord-ouest de la Syrie ont, en outre, visé dans la nuit des jihadistes proches de l'organisation État islamique dans la province d'Idleb, faisant neuf morts, a rapporté tôt dimanche matin l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les tirs de huit hélicoptères ont visé après minuit une maison et une voiture aux abords du village de Baricha, une zone où se trouvaient des "groupes proches de l'EI", selon l'OSDH.



Allocution de Donald Trump



Le président américain Donald Trump a prévu de faire une déclaration "très importante" depuis la Maison Blanche dimanche matin à 09h00 (14h00, heure de Paris). Peu avant cette annonce, le président américain avait publié un message sybillin sur Twitter. "Quelque chose d'énorme vient de se passer!", avait-il écrit.

De son côté, le commandant de l'armée kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) a déclaré dimanche qu'une opération résultant d'un travail de renseignement conjoint avec les États-Unis avait été couronnée de "succès", faisant apparemment référence au raid aérien visant Abu Bakr al-Baghdadi.

Ce développement intervient dans une période d'intense activité militaire dans le nord de la Syrie. Le régime syrien et son allié russe ont accéléré le déploiement de leurs troupes à la frontière syro-turque, tandis que les Américains annonçaient l'envoi de renforts militaires dans une zone pétrolière plus à l'est sous contrôle kurde.



France 24

