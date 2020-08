Al-Qaïda pénètre dans la région du nord-ouest du Nigeria: Les États-Unis alertent les autorités

Le gouvernement des États-Unis a déclaré que des membres du groupe d’insurgés meurtriers d’Al-Qaïda ont commencé à pénétrer dans le nord-ouest du Nigeria.



The Cable rapporte que Dagvin Anderson, commandant du commandement des opérations spéciales américaines, Afrique, a révélé cette information lors d’un point de presse.



Selon le rapport, Anderson a déclaré :



« Nous nous sommes engagés avec le Nigeria et continuons de nous engager avec eux dans le partage d’informations et dans la compréhension de ce que font ces extrémistes violents. Et cela a été absolument essentiel pour leurs engagements dans l’État de Borno et dans une région émergente du nord-ouest du Nigeria dans laquelle al-Qaida commence à faire des percées. »



«Donc, ce partage de renseignements est absolument vital et nous restons pleinement engagés avec le gouvernement du Nigeria pour leur fournir une compréhension de ce que font ces terroristes, ce que fait Boko Haram, ce que fait ISIS-Afrique de l’Ouest, et comment ISIS et al. -Qaida cherche à s’étendre plus au sud dans les zones littorales. »



Parlant plus loin, Anderson a expliqué :



« En tant que communauté de nations internationales, nous continuons à penser que nous les avons vaincus ou nous les avons mis sur leur pied et qu’ils ne sont qu’à quelques instants de la désintégration.»



« Je pense qu’il y a deux facteurs à cela. Premièrement, cela montre que chaque gouvernement doit se concentrer sur cela et fournir cette orientation aux partenaires internationaux. L’autre aspect est que nous ne pouvons sous-estimer la menace que représentent ces organisations extrémistes violentes. »



« Je pense qu’au bout de 20 ans, nous avons vu que ce sont des organisations très résilientes qui, bien que petites, peuvent tirer parti des médias sociaux et d’autres formes de médias pour avoir une voix démesurée et qu’elles continuent de recruter et continuent de trouver des opportunités. “







Le commentaire d’Anderson intervient au milieu d’un nombre croissant de violations de la sécurité dans de nombreuses régions du pays.



Il y’a quelques mois, les forces françaises au Mali ont tué le chef d’Al-Qaida au Maghreb islamique.