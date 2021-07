Alassane Mbengue, SG MSAS : “Renforcer la surveillance des variants qui circulent dans certains pays” Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

Le coronavirus semble reprendre de forces ces dernières semaines. Face à la hausse des cas et la circulation des variants, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a sonné la remobilisation. « Nous sommes réunis pour remobiliser toutes les équipes autour de la riposte. Nous avons noté depuis le début du mois de juin, un rebond, avec un nombre important de cas enregistrés. L'évolution notée des cas tourne autour de 57%. Ce qui nous interpelle tous. C'est pourquoi nous sommes réunis pour apprécier l'état de mise en œuvre de la riposte contre la Covid-19. Au cours des discussions, il a été question de renforcer la surveillance des variants qui circulent à travers une centaine de pays. Il faut aussi renforcer la communication et l'engagement communautaire en convainquant des populations d'aller se faire vacciner », a-t-il fait savoir. A en savoir M. Mbengue, il faudra d'avantage inciter les Sénégalais à aller se faire vacciner. « L'Etat a fait des efforts en mobilisant des vaccins afin de protéger la population. Nous sommes à plus de 500 mille personnes vaccinées ce qui est encore loin de notre cible pour l'année 2021. Il fallait remobiliser toutes les équipes pour que nous puissions donner un coup supplémentaire à la vaccination pour protéger les sénégalais contre cette maladie », a-t-il ajouté.



