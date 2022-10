Alassane Mbengue, SG Ministère de la Santé : «Les Maladies non transmissibles sont responsables de 71% de décès dans le monde et 45% de décès au Sénégal» 45% des décès au Sénégal étaient causés par les Maladies non transmissibles (Mnt). L’annonce a été faite par le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Alassane Mbengue. Il présidait la cérémonie d’ouverture d’une réunion régionale des membres du personnel de l’OMS chargé de la lutte contre les maladies non transmissibles.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022

«Ce sont des maladies qui, chaque année, causent énormément de décès plus que le paludisme, la tuberculose et le VIH/ Sida réunis. Selon le dernier rapport de l’OMS publié en 2022, les MNT sont responsables de 71% de décès dans le monde et 45% de décès au Sénégal», a-t-il dit.



Cette rencontre de trois jours regroupe les responsables des 47 pays membres de la zone Afro de l’organisation mondiale de la santé, des experts de Genève et des partenaires qui accompagnent la lutte contre les maladies non transmissibles.



D’après Alassane Mbengue, «quatre MNT majeures à savoir le cancer, le diabète, les cardio-vasculaires, les affections respiratoires chroniques sont à l’origine de 18% de la mortalité prématurée c’est à dire celle qui intervient entre 30 et 70 ans».



