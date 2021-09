Alassane Ouattara à Jeune Afrique : une candidature en 2025 en question

Il s'exprime pour la première fois dans la presse depuis sa réélection l'année dernière : Alassane Ouattara a accordé un long entretien à nos confères du magazine Jeune Afrique. Le président ivoirien revient, entre autres, sur un débat qui agite régulièrement la scène politique et qui fait de nouveau la Une depuis quelques semaines : le rajeunissement de la classe politique. C'est une nécessité, selon lui.



D'ailleurs, Alassane Ouattara, sans s'engager formellement, rappelle qu'il s'est déjà dit prêt à passer la main. Alassane Ouattara envisage-t-il de se présenter à nouveau en 2025 ? « Je prendrai la décision appropriée le moment venu. Cela dit ma position est connue puisque je l’avais exprimée en mars 2020 », déclare le président ivoirien à Jeune Afrique. En mars 2020, il avait annoncé son intention de passer la main avant de se raviser quatre mois plus tard après la mort de son dauphin désigné Amadou Gon Coulibaly. …



Le président ivoirien dit aussi avoir de bonnes relations avec ses prédécesseur Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qu’il a régulièrement au téléphone. Pour Guillaume Soro en revanche : « il peut évidemment rentrer et faire face à la justice », assène Alassane Ouattara. (RFI)



Source : https://www.impact.sn/Alassane-Ouattara-a-Jeune-Af...