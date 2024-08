Alerté Météo ! Le littoral dakarois, la Petite Côte et la Casamance face à une ”houle dangereuse” vendredi et samedi Des vents forts accompagnés d’une houle dangereuse vont toucher le littoral de Dakar, la Petite-côte et la Casamance à partir de vendredi soir jusqu’à samedi, a-t-on appris de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Selon l’APS, cette houle dangereuse pourrait dépasser 2,5 mètres avec des vents forts de secteur sud-ouest dépassant 40km/h sur la Petite-côte et la Casamance, indique la même source.

