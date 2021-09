Alerte Meteo: des épisodes pluvio-orageux sur la quasi-totalité du territoire au cours des prochaines 72 h Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

Des épisodes pluvio-orageux plutôt intenses intéresseront progressivement la quasi-totalité du territoire au cours de ces prochaines 72 heures plus particulièrement la journée du jeudi et la matinée du samedi, indique l’ANACIM. L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie signale dans un bulletin qu’en raison des pluies attendues, la sensation de chaleur sera moins marquée à partir des prochaines 48 heures sur le pays notamment sur la façade ouest. Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents, d’intensité faible à modérée, redeviendront de composante Sud à partir de l’après-midi du mercredi.



