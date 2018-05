Alerte : Nouveau Mbeubeuss en gestation sur la Corniche, une vraie bombe écologique entre Olympic club et Imodsen

Ceux qui sont enclins à défendre l’environnement et le bien être écologique des populations doivent se lever comme un seul homme pour dénoncer la bombe écologique qui est en train de menacer Dakar la Corniche précisément entre Olympic Club et le centre médical d’analyses, Imodsen qui est devenu un nouveau dépotoir d’ordures des charretiers sans vergogne et sans souci de l’équilibre écologique.



C’est assurément un nouveau Mbeubeuss en gestation, une vraie bombe écologique. Lteral.net lance l’alerte avant d’y aller faire un reportage incessamment. Regardez les photos.